Kulak Mantarı Nedir ve Neden Olur? Kulak Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?
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Kulak Mantarı Nedir ve Neden Olur? Kulak Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

25.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:01
Kulak Mantarı Nedir ve Neden Olur? Kulak Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Kulak mantarı dış kulak ile beraber orta kulakta meydana gelen rahatsızlıklar içerisinde yer almaktadır.

Kulak mantarı dış kulak ile beraber orta kulakta meydana gelen rahatsızlıklar içerisinde yer almaktadır. Bu sorun ile karşı karşıya kalan pek çok kişi internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Özellikle uzman doktor kontrolü altında tetkik ve teşhisler ile tedavinin yapılması bu konuda büyük bir öneme sahiptir.

Kulak Mantarı Nedir?

Kulağa nemli ya da sulu olması ile beraber ortaya çıkan rahatsızlığa kulak mantarı denmektedir. Özellikle banyo ve hamam ile beraber su ve havuz gibi ortak alanlardan taşınan bakteriler bu rahatsızlığa sebep olmaktadır. Bu doğrultuda dış kulak ile beraber orta kulakta meydana gelen bir rahatsızlık olarak öne çıkıyor. Her ne kadar sağlık açısından çok ciddi bir durum ortaya çıkarmasa bile, yine dikkat edilmesi gereken sorunlar içerisinde yer alır.

Kulak Mantarı Neden Olur?

Kulak mantarı deniz, hamam ve havuz gibi ortak alanlarda bulunan bakterilerden ortaya çıkar. Dış kulak ile beraber orta kulakta birtakım rahatsız edici durumlar yaratırlar. Özellikle kulakta kaşınma ve tıkanıklık gibi problemler meydana getirmektedirler. Aynı zamanda kulakta şiddetli ağrılara da sebep olabildiğini söylemek mümkündür.

Bu doğrultuda kulakta süte benzer bir akıntı meydana gelir ve kötü bir koku yaratabilir. Aynı zamanda boyun kısmından başlamak suretiyle lenf bezlerine kadar şişkinlik de yaratabiliyor. Ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmese bile beraber mutlaka çok dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Belli başlı bazı bakteriler ile beraber meydana gelen kulak mantarı, erken teşhis ile beraber tedavi edilmesi gereken rahatsızlar içerisinde geliyor.

Kulak Mantarı Nasıl Geçer?

Zamanında eğer tedavi edilmez ise kulak mantarı birtakım enfeksiyon problemleri ile karşı karşıya bırakabilir. O yüzden mutlaka Öncelikle uzman bir doktora başvurulmalı ve göre teşhis konulmalıdır. Rahatsızlığı neden ve hangi mantar türünden ortaya çıktığına dair bir bilginin bulunması gerekir. Bu doğrultuda gerekli tedavi yöntemleri ele alınır ve uygulanır. Özellikle ilaç tedavisi çok ciddi olmayan bu rahatsızlık için kısa bir zaman içerisinde çözüm imkanı verir. Tabii yapılacak olan tedavi yöntemleri mutlaka teşhis üzerinden uzman doktor kontrolü altında gerçekleşmelidir. Bunlar içerisinde lokal müdahale ile beraber damla tedavisi önemli unsurlar içerisinde gelmektedir. Eğer çok ciddi ve büyük ağrılar meydana geliyor ise, o vakit asidik anestetik damla yöntemi uzman doktor kontrolünde ele alınır.

Kulak Mantarına Ne İyi Gelir?

Kulak mantarı probleminden kurtulmak için aynı zamanda bireysel birtakım çözümler büyük öneme sahiptir. Böylece çok daha kısa bir süre içerisinde kulak mantarı sorunundan kurtulmak mümkün olur.

- Tedavi konusunda alkol ve sirke karışımı kullanılabilir.

- Mutlaka bu dönem içerisinde kulak kuru tutulmalıdır.

- Mutlaka havuz, hamam ve deniz gibi ortak alanlardan uzak durmaya özen gösterilmelidir.

- Kulağın pamuk ya da yabancı cisimlere karıştırılmamasına özen gösterilmelidir.

- Acı ve baharatlı yiyeceklerden bu dönem mümkün olduğu kadar uzak durulması çok önemlidir.

Bu gibi unsurlara dikkat etmek suretiyle kulak mantarı rahatsızlığından kısa bir zaman içerisinde kurtulmak mümkün olur. Tabii öncelikle mutlaka uzman doktor kontrolünde yapılacak tedavi yöntemleri ele alınmalıdır. Bu bağlamda yukarıdaki önlemler doktorun önerisi kapsamında ele alınabilir ve değerlendirilebilir.

Kaynak: Hürriyet

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