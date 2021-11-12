Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı İkinci Kez Akredite Oldu Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu'nun onayıyla ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Başak, ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandıkları için ana bilim dalı olarak gururlu olduklarını ifade etti.

Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet