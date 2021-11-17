Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nın akreditasyon başarısı devam ediyor

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Belgesi'ni 2010 yılında Türkiye'de ilk hak eden klinik olma özelliğini devam ettiriyor.

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi sürecinin devamlılığını gösterecek şekilde yine Türkiye'de ilk defa 3. kez akredite klinik olarak eğitimlerini sürdürüyor.

Akreditasyon belgesi; kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanının uzmanlık çekirdek eğitim programında çerçevesi çizilen kapsamda ve standartlara uygun biçimde eğitim verildiğini gösteren ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış olan ve beş (5) yıl süreyle geçerli olan resmi belgedir.

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