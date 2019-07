Siirt'te bir işletme sıcak yaz günlerinde müşterilerine serinlik veren farklı bir lezzet sunmak için külahta değil, kavunda dondurma servis ediyor.

Kentte 76 yıllık dede mesleği dondurma üretimini sürdüren ve 7 şubede hizmet veren Ayaz ve Hüsamettin Hocaoğlu kardeşler, müşterilerine farklı bir lezzet sunma arayışına girdi.

Evlerinde farklı yöntemler deneyen Hocaoğlu kardeşler, kentte yetişen, mayhoş "Şımmem Salıho" adıyla bilinen kavunun kabuğunu ve içini temizleyerek, içini dondurma ile doldurdu.

Dondurma ile kavunun buluştuğu bu lezzeti çok beğenen iki kardeş, işletmelerinde de hazırlayarak, müşterilerinin de beğenisine sunmaya başladı.

Hem göze hem damaklara hitap eden bu lezzet 40 dereceye ulaşan sıcaklarda müşterilerden tam not aldı.

"Alanımızda marka haline geldik"

İşletme sahibi Hüsamettin Hocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 kuşak dondurma sektöründe hizmet verdiklerini belirterek, saf süt, şeker, salep ve vanilya kullanarak sade, fıstıklı, bademli ve kakaolu dondurma ürettiklerini söyledi.

Ürettikleri dondurmayı yurt içi ve yurt dışına piyasasına sunduklarını ifade eden Hocaoğlu, "Dedemizden babamıza, ondan da bize geçen bu mesleği sürdürerek, kendi alanımızda marka haline geldik. Şu an 7 şubemizle halkımıza hizmet vermekteyiz. Yani dededen toruna bir imalatımız var. Dondurmamız yalnız ilimizde ve bölgemizde değil ülkemizin birçok yerinde bilinen bir marka oldu." dedi.

Hocaoğlu, yaz sıcaklarında müşterilere farklı lezzetler sunmak için farklı yöntemler denediklerini dile getirerek, bu amaçla "Şımmem Salıho" adı verilen mayhoş kavun ile dondurmayı bir araya getirdiklerini aktardı.

"Dondurmamızın tadını, yerel ürünümüz olan kavunun ekşi tadıyla birleştirerek, bir lezzet ortaya çıkardık. Evde tüketmek için yapmıştık. Tadını beğenince, işletmemizde kabuğunu soyup, içini temizlediğimiz kavunu dondurmayla doldurup servis etmeye başladık." diyen Hocaoğlu, kavun yatağında sundukları dondurmayı farklı lezzetlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Herkese bu lezzeti tatmasını öneriyorum"

Müşterilerden Yunus Emre Diriarın, kentte yetişen kavunun kentin adeta markası olduğunu belirterek, dondurmanın eşsiz lezzeti ile buluşmasından da ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Kavunumuz, yine ilimizde oldukça rağbet gören bir dondurma ile birleşince ortaya güzel bir tat çıktı. Esnafımıza teşekkür ediyorum. Hem güzel bir lezzet ortaya çıkardı hem de yerel esnafa ve üreticimize bu ürünü tanıtarak, destek vermiş oldu." ifadelerini kullanan Diriarın, herkesin bu eşsiz lezzeti tatması gerektiğini belirtti.

Yunus Kılıçvuran da ilk kez denediği lezzeti çok beğendiğini anlatarak, bundan sonra da bu lezzeti tatmaya devam edeceğini ifade etti.

Külah yerine kavun yatağında sunulan dondurmanın kendilerine değişik geldiğini aktaran Kılıçvuran, "Dondurma yemek için haftada birkaç kez buraya geliyordum. Ama bu tadı ilk kez denedim. Bundan sonra her gün gelip yiyeceğim. Herkese gelip, bu lezzeti tatmasını öneriyorum." diye konuştu.

