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Kulağına kar suyu kaçan Hamsi tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kulağına kar suyu kaçan Hamsi tezgahlarda yerini aldıBALIKESİR Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi gerçek oldu ve Hamsi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde tezgahlarda yerini aldı.

BALIKESİR (İHA) - Kulağına kar suyu kaçan Hamsi tezgahlarda yerini aldı

BALIKESİR Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi gerçek oldu ve Hamsi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde tezgahlarda yerini aldı.

Bandırma Balık halinde yaklaşık iki haftadır tezgahlarda Hamsi yokluğu çekiliyordu. Soğuk ve kar yağışı sebebiyle Hamsi Balık tezgahlarında yerini aldı. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı diyen ve Hamsinin boyunun bir kalem boyu olduğunu belirten Balıkçı Metin Çokgezenler, " Romanya ve Bulgaristan sınırında yakalanan Karadeniz Hamsilerinin yoğun kar yağışı nedeniyle sıcak sulara göç etmesiyle birlikte hamsi Karadeniz bölgesinde biraz daha bollaştı. Hamsi bugün tüm Türkiye'de 30 ila 40 Liraya satılmakta. Halkımızın talebi yüksek. Hamsi balıkları bayağı yağlandı. Hamsi balığının kulağına kar suyu kaçtı diyoruz ve halkımızı hamsi alıp yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kulağına kar suyu kaçan Hamsi tezgahlarda yerini aldı

Kulağına kar suyu kaçan Hamsi tezgahlarda yerini aldı

Kulağına kar suyu kaçan Hamsi tezgahlarda yerini aldı

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, kar, Yerel, Haber

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