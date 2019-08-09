KULAĞINA KAÇAN KELEBEK DIŞARIYA CANLI ÇIKTI

09.08.2019 09:23

ANTALYA'da ağaç budadığı sırada kulağındaki ağrı nedeniyle hastaneye giden 2 çocuk babası Ahmet Gök'ün (38) sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına nasıl girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırdığını ve korktuğunu söyledi.

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budadığı sırada sağ kulağında ağrı hissetti. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine ilçedeki Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti. Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında canlı kelebek olduğu tespit edildi. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktorlar kelebeğin halen kanat çırptığını gördü. Kelebek, doktorun müdahalesiyle pensle tutularak dışarı çıkarıldı. Kelebeği canlı çıkaran doktorlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kulak zarına kadar ilerlediği ve orada sıkıştığı anlaşılan kelebek operasyonun ardından hastane bahçesine bırakıldı.

NADİR BİR OLAY

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Zahmakıran yapılan operasyonu ve tedavi süresini anlattı. Hastanın müracaatının ardından uzman doktorun kulağın içini incelediğini ve canlı kelebek ile karşılaştığını belirten Zahmakıran, "Biz bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız bahçede çalışırken bir böceğin kaçtığını hissederek hastanemize geldi. Ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edildi. Gözlerine inanamıyor. Kelebeği canlı görüyor. Başarılı bir işlemle, kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip orada sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak çıkarıldı" dedi.

KULAKTA ZARAR YOK

Kelebeğin korunma iç güdüsüyle saklanmak için kulağa girmiş olabileceğini anlatan Zahmakıran, "Hastamızın kulağında temizlik yapıldı, kulak zarı kontrol edildi. Kelebeğin kulağa zarar vermediği anlaşılınca hastamız taburcu edildi. Kelebek ise hastane dışına çıkarılarak serbest bırakıldı" diye konuştu.

AİLESİ İNANMADI

Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı. Açıkçası çok korktum, özellikle doktorun elindeki pensede kanatlarını çırpan bir kelebek görmeyi hiç düşünmemiştim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kulak içinden kelebeğin çıkartılması

Acil servis dış ve iç plan görüntü

RÖP 1: Ahmet Gök

RÖP 2: Opr Dr. Ali Zahmakıran ( Başhekim )

Doktorun muayenesi

Ahmet Gök koridorda yürürken görüntüsü

326 MB - 02.56// HD

( Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



Kaynak: DHA