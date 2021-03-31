Kulağı ve kuyruğunu kestikleri yavru köpeği ölüme terk ettiler
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Kulağı ve kuyruğunu kestikleri yavru köpeği ölüme terk ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kulağı ve kuyruğunu kestikleri yavru köpeği ölüme terk ettiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kuyruğu ve kulağı kesilen 45 günlük yavru köpek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kuyruğu ve kulağı kesilen 45 günlük yavru köpek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Elbistan-Ekinözü karayolu üzerinde yaşandı. Yol kenarında dolaşan çocuklar, yavru bir köpeğin acı içinde inlediğini fark etti. Hayvanın yanına giden çocuklar, yaptıkları kontrolde yavru köpeğin kuyruğunun ve kulağının kesildiğini anladı. Çocuklar, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yahya Marangoz'u arayarak durum hakkında bilgilendirdi. Marangoz'da, hemen harekete geçerek ilçe merkezine 15 kilometre uzakta bulunan yavru köpeği almak için yola çıktı. Acı içinde kıvranan yavru köpeği aracına alan Marangoz, tedavisinin yapılması için ilçedeki veteriner hekime götürdü. Veterinerde yapılan kontrollerde 45 günlük olduğu tahmin edilen köpeğin, kulağı ile kuyruğunun bir kısmının kesici bir aletle kesildiği ortaya çıktı. Kan kaybetmesi sonucu bitkin düşen yavru köpek, tedavi altına alındı.

Köpeğe şefkat elini uzatan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yahya Marangoz, yapılanın vicdana sığmayacağını söyledi.

Yavru köpeğe eziyetin bahanesinin olmayacağını vurgulayan Marangoz, "İlçe merkezine 15 kilometre uzaktaki yol üzerinde bulunmuş bu yavru. Bulan çocuklar şahsen tanıdıkları için bana ulaştı. Ben de hiç düşünmeden aracımla alıp veterinere götürdüm. Köpeğin kuyruğunu ve kulağını kesmişler. Veterinerler, 45 günlük olduğunu söylediler. Gerekli müdahale yapıldı. Bu nasıl bir vicdansızlık anlam veremedim. Yavru bir köpeğin kime ne zararı olabilir ki. Sonuçta bu da bir can taşıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kulağı ve kuyruğunu kestikleri yavru köpeği ölüme terk ettiler
Kulağı ve kuyruğunu kestikleri yavru köpeği ölüme terk ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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