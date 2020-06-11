Kulaçlarıyla denizleri aşan efsane yüzücü Ersin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı Yüzme sporunda Türkiye'nin dünyaca üne sahip isimlerinden olan ve dün İzmir'de vefat eden Ersin Aydın, toprağa verildi.

Yüzme sporunda Türkiye'nin dünyaca üne sahip isimlerinden olan ve dün İzmir'de vefat eden Ersin Aydın, toprağa verildi. Kentte 2 yıldır tedavi gördüğü kansere yenilen ve dün Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Aydın'ın Karşıyaka ilçesinde Zübeyde Hanım Osman Paşa Camisinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Milli yüzücü daha sonra Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Aydın'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaynak: AA