Kulaçlar Alanya'da atılıyor
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Kulaçlar Alanya'da atılıyor

Kulaçlar Alanya'da atılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Şampiyonası'na katılım barajları ön eleme yüzme yarışları 154 sporcunun katılımıyla başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Şampiyonası'na katılım barajları ön eleme yüzme yarışları 154 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılım barajları ön eleme yüzme yarışları Alanya'nın ev sahipliğinde başladı. Olimpik Yüzme Havuz 'unda düzenlenen ve 3 gün sürecek olan yarışmalarda 15 kulüpten katılan 154 sporcu, 11-12 yaş il içi ile 2. vize ve 13 yaş üstü ön eleme yarışları kategorilerinde mücadele edecek.

Yarışların ilk gününde sporcular, 11-12-13+ kadın, erkek yaş kategorilerinde 50m sırtüstü, 200m kurbağalama, 100m - 800m serbest, 4x100 karışık bayrak, 400m karışık, 200m kelebek ve 4x50 serbest bayrak stillerinde mücadele etti. - ANTALYA

Kulaçlar Alanya'da atılıyor
Kulaçlar Alanya'da atılıyor
Kulaçlar Alanya'da atılıyor
Kulaçlar Alanya'da atılıyor
Kulaçlar Alanya'da atılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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