Kula'ya Üst Geçit İçin Çalışmalar Başlıyor

22.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:26

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Merkezi Müdürü Mehmet Ceylan, Kula ilçesine gelerek Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden talep edilen Kula İlçesine yapılması planlanan üst geçit projeleri üzerine bir toplantı gerçekleşti. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantının ardından Başkan Tosun, Karayolları 2. Bölge Etüt Proje Merkezi Müdürü Mehmet Ceylan ile birlikte sahada da incelemelerde bulundu. Kula'nın D-300 Karayollarından kaynaklanan trafik yükünü hafifletecek 25 metre genişliğinde açılan Cumhuriyet Caddesi bağlantı yollarını da kapsayanüst geçitlerin yapımı ile ilgili çalışmaların başladığını ifade etti.

Başkan Tosun: "Yatırımlarımız Devam Edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte 2019'un Aralık ayında Kula İlçesini ziyaret etmişti. Kula ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'a Kula İlçesine üst geçit yapılması talebi olumlu sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya da giderek Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden gelen heyet ile bugün Kula'ya üst geçit yapılması ile ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. İlçemizden geçen D300 karayolu üzerinde alt geçit ve üst geçit projelerini istişare ettik. Kula'nın ulaşumda en temel sorunu olan bu konuda bizlere destek olan hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet M. Kasapoğlu başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Kulamızın ulaşım sorunlarını Cumhur İttifakı temsilcilerimiz AK Parti ve MHP İlçe teşkilatlarımız ve Hükümetimiz il el ele vererek çözeceğiz inşallah.Kulamıza, yeni yatırımlar kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz "dedi.

Kaynak: Bültenler