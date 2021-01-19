Son dakika haber! Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
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Son dakika haber! Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

19.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:31

Son dakika haberleri: Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Volkanik kalıntılarla ilginç coğrafi şekillere ev sahipliği yapan ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti.

Jeopark, karlı manzarasıyla da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Son dakika haber! Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
Son dakika haber! Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
Son dakika haber! Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü
Son dakika haber! Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, kar sonrası beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:31:51. #1.14#
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