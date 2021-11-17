Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı sonbaharın renklerine büründü - Haberler
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Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı sonbaharın renklerine büründü

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'daki Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı'nda sonbaharın renkleri hakim oldu.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'daki Kula- Salihli Unesco Global Jeoparkı'nda sonbaharın renkleri hakim oldu.

Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, ağaç ve bitkilerin sarı, kırmızı ve kahverengisiyle birleşti.

Volkan konisi ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölgeye, yılın bu dönemlerinde doğaseverler ve yürüyüş yapmak isteyenler ilgi gösteriyor.

Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı sonbaharın renklerine büründü

Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı sonbaharın renklerine büründü

Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı sonbaharın renklerine büründü

Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı sonbaharın renklerine büründü

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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