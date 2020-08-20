Kula-Salihli Jeoparkına öğretmen ziyareti
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Kula-Salihli Jeoparkına öğretmen ziyareti

Türkiye'nin 26 ilinden gelen 40 öğretmen "Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi-4" projesi kapsamında Manisa'nın Kula ilçesindeki Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda eğitim aldı.

Kula-Salihli Jeoparkına öğretmen ziyareti
20.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:23

Türkiye'nin 26 ilinden gelen 40 öğretmen "Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi-4" projesi kapsamında Manisa'nın Kula ilçesindeki Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda eğitim aldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Semiz'in yürüttüğü TÜBİTAK projesi kapsamında öğretmenler, volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu saha ile Kula Peri Bacaları, Adala Kanyonu ve Suuçtu Şelalesinde incelemelerde bulundu.

Volkan konileri ve sönmüş lavlar arasında gezen öğretmenler, sahadaki taşlardan örnekler alarak yapısını ve içindeki mineralleri inceledi.

Proje yürütücüsü Semiz, yaptığı açıklamada, Kula'nın yer bilimleri alanında Türkiye'nin eşsiz bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bölgede genç bir volkanizma var. Türkiye'nin tek jeoparkı olması buranın bizim için önemini daha da arttırıyor." dedi.

Semiz, projeye katılan fen bilimleri, coğrafya, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerine araziyi gezdirdiklerini ve yer bilimleriyle ilgili bilgiler verdiklerini dile getirerek, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, ülkemizin tek jeoparkı. Denizli Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı olarak bunu çok önemsiyorum. Her ilde bir jeopark yapılmasını öneriyoruz ve o yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Kula bizlere en iyi örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bizler Denizli'de 'Denizli Traverten Jeoparkı' çalışmalarına başladık." dedi.

Projeye Tokat'tan katılan coğrafya öğretmeni Yasemin Balka, "Öğrencilerimize yer bilimlerini anlatırken, araziyle doğada iç içe olmamız gerekiyor. Projemizde, Kula-Salihli Jeoparkı çok önemli bir yere sahip. Volkanik bir arazi ve volkanizmaya ait her şeyi görerek, yaşayarak ve inceleyerek daha kalıcı hale getirebiliyoruz." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da 2014 yılından bu yana öğretmen ve öğrencilere bölgenin anlatılması konusunda çalışma yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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