Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi

Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel Manisa'nın Kula ilçesinde Türkiye'nin ilk 'Jeopark'ı içerisinde bulunan Kula Peribacaları, hem gündüz hem de gece çekilen fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı.

02.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:31

Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi

Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Türkiye'nin ilk 'Jeopark'ı içerisinde bulunan Kula Peribacaları, hem gündüz hem de gece çekilen fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Manisalı fotoğrafçıların ilgi odağı olan peribacaları gece çekilen fotoğraflarla yıldızlarla süslendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk 'Jeopark'ı içerisinde bulunan Kula Peribacaları, hem görselliği hem de üstü açık yer bilimi laboratuvarı olması özelliğiyle turizmin yeni gözdesi oluyor. Koruma altında olan Kula Peribacaları, ücretsiz olarak gezilebilirken, ziyaretçilerini de kendine hayran bırakıyor. Peribacaları, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. İhlas Haber Ajansı Manisa Muhabiri Aykut Yeniçağ ve Manisa Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Nazım Erel tarafından yapılan fotoğraf çalışmasıyla peribacaları adeta yıldızlarla süslendi. Manisalı fotoğrafçılar, makinelerini en uygun konuma sabitleyerek uzun pozlama tekniğiyle yıldızları ortaya çıkardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla aynı açıdan 400'e yakın fotoğraf çıkaran fotoğrafçılar 'timelapse' adı verilen teknikle de yıldızların hareketlerini gözler önüne serdi.

Manisa Fotoğraf Derneği olarak Manisa'nın tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yardımcısı Nazım Erel, "Manisa Fotoğraf Derneği olarak Manisa'nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında Kula ilçemizin Peribacaları mevkiisine geldik. Burada amacımız Samanyolu ve yıldız izi fotoğrafı yakalayabilmek. Gün içerisinde saha keşfimizi yaparak Samanyolu'nun doğuş noktasını hesapladık. Ekipmanlarımızı da çekim yapacağımız alana indirip çekim çalışmalarına başladık. Manisamızın tanıtımı amacıyla bu tür çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Manisalı fotoğrafçıların gece boyu yaptığı çalışmalarla hem Samanyolu fotoğrafı hem de Kutup Yıldızı merkezli yıldız izi fotoğrafı yakalandı.

Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum Haber
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Saruhan Oluç Halife Hafter Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Acun Ilıcalı Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Kula Peribacaları yıldızlarla süslendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 15:01:43. #1.15#
title