Kula Organize Sanayi Bölgesinde zemin etüt çalışmaları tamamlandı Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 23 yıl önce çalışmasına başlanan organize sanayi bölgesi projesinde zemin etüdü çalışmaları tamamlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 23 yıl önce çalışmasına başlanan organize sanayi bölgesi projesinde zemin etüdü çalışmaları tamamlandı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve ilk etabı 95 hektar alanda, toplamda ise 258 hektarlık alanda faaliyet gösterecek organize sanayi bölgesinin 2022'de faaliyete geçerek binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Tamamlanan zemin etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı ve Kula Karma Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Başkanı Hüseyin Tosun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin 23 yıllık hayalinin Cumhur İttifakı ile birlikte hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "OSB ile Kula'nın kaderi değişecek, geleceği inşa edilecek." dedi.

Destekleri için hükümet yetkililerine teşekkür eden Tosun, "Bizler bir yıldır yerli ve yabancı yatırımcılarla, özellikle İstanbul'dan yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA