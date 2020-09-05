Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Kula Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

İkinci Süvari Tümeni'nin, 4 Eylül 1922 sabahı Kula'ya giriş yaptığı Hisarkapı'dan Kula Kent Meydanı'na kadar yürüdüğü yolda temsili yürüyüş yapıldı.

Ankara'dan başlayarak Büyük Taarruz Harekatı'nın gerçekleştiği il ve ilçeleri ziyaret eden 15 bisikletçi de Kula'da mola verdi. Bisikletçileri, Hisarkapı mevkisinde Kula Belediye Başkanı Tosun ve Kula Belediyesi Spor Okullarından öğrenciler karşıladı. Bisikletçiler şehirde tur attı.

Kaynak: AA