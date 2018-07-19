Kula'lı Esnafa Turizm Eğitimi Verildi

Kula Beledisi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Kula Jeoparkı işbirliği ile Jeopark personelleri tarafından ilçe esnaf ve çalışanlarına Kula'ya gelecek olan yerli ve yabancı misafirleri daha iyi ağırlamak, misafirlerine güler yüzlü ve mütevazi bir ev sahipliği sergilemek amacıyla Kula Jeoparkı ve yerel turizm temalı mesleki eğitim verildi.

Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda 3 gün boyunca süren kursta, Kula Jeoparkı ve önemi, esnafa ve yerel halka katkısı, hijyen eğitimi, servis teknikleri, misafir karşılama, uğurlama, misafir şikayetleri ve çözümlenmesine yönelik konular hakkında eğitim verildi. Eğitmenler, Ali Öztürk ve Ali Karataş tarafından ücretsiz olarak verilen kursta eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.