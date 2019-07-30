Kula KGYS ile 24 saat gözetleniyor

Manisa'nın Kula ilçesinde bir süre önce başlayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çalışmaları tamamlandı. Kula artık 24 saat MOBESE kameralarından izlenecek.

Kula'da asayiş ve güvenliğin sağlanması adına kolluk kuvvetlerine büyük katkı sağlayacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmaları tamamlandı. Kentin dört bir yanında takılan kameralar ile, Kula'da asayiş ve güvenliğin sağlanması, trafik kuralı ihlallerinin en az seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bir süre önce başlayan KGYS çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Toplamda 14 noktada Plaka Tanıma Sistemi (PTS), 14 noktada 42 sabit 14 tane dönerli Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile Kula halkının güvenlik seviyesinin daha üst noktalara çıkarılması, toplumda huzurun sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede emniyet güçlerinin daha erken müdahalede bulunması, suça karşı caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Gece görüş özelliğine sahip olan yüksek çözünürlüklü MOBESE kamera sistemi ile ilçe sokakları, 9 ana ekrandan 24 saat gözetlenecek. Ayrıca proje kapsamında PTS sayesinde şehir giriş ve çıkışlarını kullanan motorlu araçların plakalarının kolayca okunabilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA