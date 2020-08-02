Kula Kaymakamı Duru, yol uygulamasında vatandaşlara şeker ikram etti Kula Kaymakamı Kemal Duru, yol uygulaması yapan güvenlik güçleriyle birlikte vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yol uygulaması yapan güvenlik güçleriyle birlikte vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunda uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

Sürücü ve yolcuları, emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, ateşlerini ölçtü, maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru da ekipleri ziyaret ederek bayramını kutladı.

Trafikteki vatandaşlarla da görüşerek şeker ve kolonya ikram eden Duru, "Polis ve jandarmamız ile sizlerin güvenliği için yol kontrolleri yapıyoruz. Bu uygulamalarımızı özellikle bayramlarda arttırıyoruz. İç İşleri Bakanlığımızın, Manisa Valiliğimizin talimatları doğrultusunda bayram güvenliğini sağlamak için buradayız." dedi.

Öte yandan trafik uygulamalarında drone ile havadan da denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA