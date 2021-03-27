Kula jandarma ekipleri İzmir-Ankara karayolunda kuş uçurtmuyor
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Kula jandarma ekipleri İzmir-Ankara karayolunda kuş uçurtmuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kula jandarma ekipleri İzmir-Ankara karayolunda kuş uçurtmuyor

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 kişiyi yakaladı.

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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan 10 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde adeta kuş uçurtmuyor. Belirlenen farklı noktalarda yürütülen çeşitli uygulamalar ile, İzmir bölgesinden ilçeye girişte sıkı bir denetim sağlanmış oluyor.

Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda ise, başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ekipler, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik düzenlediği faaliyetlerde, çeşitli suçlardan arama kayıtları bulunan 10 kişiyi, yaptıkları uygulamalar ve takipler sonucunda yakaladı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kula jandarma ekipleri İzmir-Ankara karayolunda kuş uçurtmuyor
Kula jandarma ekipleri İzmir-Ankara karayolunda kuş uçurtmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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