Kula, İstihdamda Kalkınma İçin Tek Yürek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun Kula'yı şaha kaldıracak 11 Bin metrekare alan üzerine inşa edilen fabrika inşaat alanı ve otoparktaki üretim sahasında incelemelerde bulundu. 1750 kişiye istihdam sağlayacak olan Akar Tekstil işletmesini ziyaret eden Başkanlar, çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Ergün ve Başkan Tosun'un gerçekleştirdi ziyarette, Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar da hazır bulundu. Kula için ekonomik açıdan çok büyük bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Ergün, böylesi güzel bir yatırıma ön ayak olan Başkan Tosun'u tebrik ederek çalışmalarının devamını diledi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un ilçeye getirmiş olduğu tekstil fabrikası ile 1750 kişiye ekmek kapısı açtığını ifade den Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Kula'da böyle güzel bir projeye imza attığı için teşekkür etti.

Başkan Tosun; " Akar Tekstil Kula'nın Can Suyu"

Kula'ya hizmet etmekten dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade den Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "25 Milyon Lirayı bulan dev yatırım ile 1750 vatandaşımıza istihdam projesini şu 5 yılda Kula için vesile olduğumuz en hayırlı iş olarak görüyorum.

Hayırlısıyla yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik, Temmuz ayından beri bu tekstil projesinde 500'den fazla kardeşimiz iş sahibi oldu, bu sayı inşallah fabrika açılır açılmaz 1750 kişi olacak. Kulamızın ekonomik kalkınması için can suyu olan bu tekstil işi sayesinde şuan Kula'ya aylık 1 Milyon Liranın üzerinde ekonomik gelir sağlanıyor. Fabrika inşaatının %80'i bitti, çok sürmez yakın zamanda inşallah açılışını yapacağız. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler