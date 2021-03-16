Kula Gençlik Merkezi, açılış için gün sayıyor

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle Kula'da hayata geçirilmesi planlanan Gençlik Merkezi inşaatında son aşamalara gelindi. Tarihi Kula evlerini andıran dış görünüşü ile açılış için gün sayan Gençlik Merkezi'nin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı bir programla hizmete açılması planlanıyor.

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle yapımına başlanan ve kısa sürede hızla yükselen, dış görünüşü ile Kula'nın tarihi evlerini andıran Gençlik Merkezi inşaatında son aşamaya gelindi. Çevre düzenlemesi ile ince işçiliğinin tamamlanmasının ardından açılış için hazır hale gelecek olan Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı bir programla hizmete açılması planlanıyor.

Tamamlandığında çeşitli hizmetler ile Kulalı gençlere örnek olacak olan Gençlik Merkezi'nin son aşamalarına gelindiğini söyleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula'ya yakışır bir eserin açılış için gün saydığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde kısmen hizmete açılan Kula Spor Kompleksi'nin de tamamen hizmete açılması ile birlikte, Gençlik Merkezi ile yürütülecek ortak projeler sayesinde Bakan Kasapoğlu'nun memleketine yakışır bir şekilde sporun her alanında başarılar elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Palabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleri ile Kula'ya kazandırılan bu eserin Kula gençliğine hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese de teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı