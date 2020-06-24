Kula'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
24.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:44
Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Seyitali Mahallesi Şehitler Caddesi ile Gülmezlerin Süleyman Ağa Sokak kesişiminde, Aydın Kahraman (36) yönetimindeki 64 NF 088 plakalı otomobil, Kamil Özkurt (41) yönetimindeki 45 K 3887 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri Aydın Kahraman ve Kamil Özkurt yaralandı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA