Kula'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
10.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:32
Manisa'nın Kula ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Fatih Azman kullandığı 09 KJ 379 plakalı pikap, Uşak-İzmir kara yolu Kavacık rampasında kontrolden çıkarak tali yola devrildi.
Araç içerisinde bulunan sürücü Azman, yolcular Zeynep Suda Azman, Kamala Azman yaralandı.
Yaralılar, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Aynı yol üzerinde bu kazaya yaklaşık 500 metre mesafede yaşanan ikinci kazada da Ali Alkış'ın kullandığı 06 HUS 96 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Aykut Avşar idaresindeki 45 RA 7956 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Yaralanan Sefa Boz, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA