Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük orman alanı zarar gördü.

- Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük orman alanı zarar gördü. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki ağaçlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 100 dönüm alanda etkili oldu. Yangında 5 arazöz, 9 itfaiye, 1 helikopter, 10 traktör, 9 jandarma ekibi, Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl'den gelen yaklaşık 60 personel ile 300 vatandaş, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları da sürüyor.

(Hasan Yiğen/İHA)

Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Kula'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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