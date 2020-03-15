Kula'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart akşam saatlerinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada yaşamını yitiren Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ve eşi Nazire Nazlı Ağırbaş'ın (24) ardından kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğulları Ramazan Ağırbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart akşam saatlerinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada yaşamını yitiren Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ve eşi Nazire Nazlı Ağırbaş'ın (24) ardından kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğulları Ramazan Ağırbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza, 13 Mart Cuma saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahalle kavşağından mahalleye giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan Şerif Süleyman Ağırbaş (33), eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş ve çocukları sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nazire Nazlı Ağırbaş, Kula Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri 2 diğeri 6 yaşındaki çocuklar ise önce Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş Manisa'da özel bir hastaneye 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş ise İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi. Manisa'daki özel hastanede doktorların tüm uğraşlarına rağmen Ramazan Ağırbaş da bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Küçük kızın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Bu akşam hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş'ın cenazesinin Pazartesi günü Sandal Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA