KULA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara yolunda bir otomobil şarampole yuvarlandı, kazayı görerek yavaşlayan araçlar da birbirlerine çarptı, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara yolunda bir otomobil şarampole yuvarlandı, kazayı görerek yavaşlayan araçlar da birbirlerine çarptı, 4 kişi yaralandı.

Uşak yönünden İzmir'e giden Muammer Sönmez (35) idaresindeki 35 ACF 996 plakalı otomobil Eşme kavşağında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Aynı yönde giden Emre Aral (27) idaresindeki 34 JK 6021 plakalı minibüs, şarampole yuvarlanan aracı fark ederek yavaşlayan Hayri Harmandalı (37) yönetimindeki 64 KP 240 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aral ve Harmandalı yönetimindeki araçlar ise şarampole yuvarlanan araca yardım için yol kenarında duran Engin Tuna'ya ait 45 K 5956 plakalı kamyona çarptı. Olayda, şarampole yuvarlanan araç sürücüsü Muammer Sönmez ile yolda kazaya karışan araçlarda bulunan Emre Aral, Sinem Aral (19) ve Hayri Harmandalı yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunun İzmir'e gidiş yönünde trafik akışı, bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı