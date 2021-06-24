Kula'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer araçlar kaza bölgesinde yavaşlarken zincirleme kazaya neden oldu. Bir anda savaş alanına dönen kazada 4 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Muammer Sönmez (35) idaresindeki 35 ACF 996 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçarken, kazayı gören diğer araçlar da yavaşladı. Bir anda karışan kaza yerinde aynı yönde seyreden Emre Aral (27) idaresindeki 34 JK 6021 plakalı minibüs, önündeki Hayri Harmadalı (37) idaresindeki 64 KP 240 plakalı hafif ticari otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil ve minibüs, kazaya yardım etmek için duran Engin Tuna'ya ait 45 K 5956 plakalı kamyona çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulanslarla yaralıları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muammer Sönmez (35), Emre Aral (27), Sinem Aral (19) ve Hayri Harmandalı'nın (37) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı