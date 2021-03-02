Kula'da yeni normalleşme süreci başladı
Eylül Ahmet Sabahat Özmen İlkokulu'nda toplanan öğrenciler Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması Lokanta ve kahvehanelerde yapılan hazırlıklar Kahveci esnafı Bilal Uysal ile röportaj MANİSA - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da...
Eylül Ahmet Sabahat Özmen İlkokulu'nda toplanan öğrenciler
Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması
Lokanta ve kahvehanelerde yapılan hazırlıklar
Kahveci esnafı Bilal Uysal ile röportaj MANİSA - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak