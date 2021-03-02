Kula'da yeni normalleşme süreci başladı
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Kula'da yeni normalleşme süreci başladı

02.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:28

Eylül Ahmet Sabahat Özmen İlkokulu'nda toplanan öğrenciler Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması Lokanta ve kahvehanelerde yapılan hazırlıklar Kahveci esnafı Bilal Uysal ile röportaj MANİSA - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da...

Eylül Ahmet Sabahat Özmen İlkokulu'nda toplanan öğrenciler

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması

Lokanta ve kahvehanelerde yapılan hazırlıklar

Kahveci esnafı Bilal Uysal ile röportaj MANİSA - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Kula'da yeni normalleşme süreci başladı
Kula'da yeni normalleşme süreci başladı
Kula'da yeni normalleşme süreci başladı
Kula'da yeni normalleşme süreci başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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