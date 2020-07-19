Kula'da yanan depoda hasar oluştu Manisa'nın Kula ilçesinde, boş arsada istiflenen paletlerden depoya sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, boş arsada istiflenen paletlerden depoya sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bey Mahallesi'nde boş arsada depolanan paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın bir depoya sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı yanan depoya ve paletlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA