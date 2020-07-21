Kula'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu Manisa'nın Kula ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Kayalı'dan (49) birkaç gündür haber alamayan komşuları evine gitti.

Kayalı'nın evinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayalı'nın öldüğü tespit edildi.

Kayalı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA