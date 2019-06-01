Kula'da yaklaşık on bin kişi iftarda buluştu

Manisa'nın Kula ilçesinde yaklaşık 10 bin kişi oruçlarını ilçenin en büyük camisi olan Süleyman Şah Camisi'nin çevresinde açtı.

Trafiğe kapatılan Mevlana Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde belirli noktalara kurulan ve odun ateşinde pişirilen geleneksel Kula kazan yemekleri servis edildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu iftarda İlçe Müftüsü Kamil Kırgız dua yaptı.

Her yıl düzenlenen ve Kadir Gecesi'nde geleneksel hale gelen iftar yemeğine yaklaşık 10 bin kişi, okunan ezanla oruçlarını açtı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı açıklamada, belediyenin düzenlediği iftar programına katılarak Kulalılarla oruçlarını açtıklarını söyledi. Böyle bir ilçede çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Duru, "Biz inanıyoruz ki insanlar, Müslümanlar kardeştir, birlik ve beraberlik ortamında yaşarlar. Bunun somut örneğini bu mübarek akşamda görmüş olduk." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da tüm dünyadan akan kanların ve gözyaşların dinmesini diledi, iftara katılanlara teşekkür ederek, Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını diledi.

Kaynak: AA