Kula'da yağmur ve dolu etkili oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur ve dolu etkili oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur ve dolu etkili oldu.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak, kısa süre dolu ile devam etti.

Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan giderlerin açılması ve suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

İlçedeki bazı tarım arazilerinde de hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA