Kula'da ülkü ocaklarından esnafa "siftah" desteği
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Kula'da ülkü ocaklarından esnafa "siftah" desteği

07.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:28
Kula'da ülkü ocaklarından esnafa

Manisa'nın Kula ilçesinde Ülkü Ocakları Vakfı tarafından esnafa destek olmak üzere iş yerlerine zarf içinde "siftah parası" bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Ülkü Ocakları Vakfı tarafından esnafa destek olmak üzere iş yerlerine zarf içinde "siftah parası" bırakıldı.

Kula Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uğur Çakan, pazartesi sabahı dükkanını açan esnafın yüzünde bir tebessüm olmasını ve haftaya moralle başlamalarını istediklerini söyledi,

Esnafın yalnız olmadığını bilmesini, onlara destek olmanın görevleri olduğunu aktaran Çakan, iş yerlerine bırakılan zarftaki notta ise şu ifadelere yer verildiğini aktardı:

"Bu zor zamanda, siz değerli emektar esnafımızın yanında olmak amacıyla bugünkü siftahınızı Kula Ülkü Ocağı olarak bizler yaptırmak istedik. Biliyoruz, bu meblağ çok değil. Ama biliniz ki bizler, siz değerli emektar esnafımızın her daim yanında olmaya, elimizden geldiği kadar sizlerden alışveriş yapmaya gayret göstereceğiz. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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