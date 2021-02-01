Kula'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı
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Kula'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı

01.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:32

Manisa'nın Kula İlçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca sahipsiz hayvanlar için mama bırakıldı.

Manisa'nın Kula İlçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca sahipsiz hayvanlar için mama bırakıldı.

İlçenin çeşitli noktalarına mama ve su kapları bırakan Kula Ülkü Ocakları üyeleri, kapları mama ve suyla doldurdu.

Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan, gazetecilere yaptığı açıklamada sokaklardaki hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, çevredeki çocukların kaplardaki mamaları yiyen köpekleri sevmesi, onlarla ilgilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Çakan, bu etkinlikle Ülkü Ocaklarına gelenlere hayvan sevgisini aşıladıklarını ifade etti.

Kula'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı
Kula'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı
Kula'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı
Kula'da Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına mama bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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