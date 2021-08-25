Kula'da taşkın riskine karşı önlem alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı 4 Eylül ve Bey mahalleleri arasında bulunan derede bir kilometrelik temizlik çalışmasını tamamlayarak, olası taşkın risklerine karşı önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarıyla yağışlı havalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için olası taşkın risklerine karşı önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı 4 Eylül ve Bey mahalleleri arasında bulunan derede bir kilometrelik temizlik çalışması tamamlandı. Çalışma kapsamında dere yatağı üzerinde bulunan ve birikme yapan zararlı maddeler uzaklaştırıldı.

Mahalleler için güzel bir çalışma oldu

Bey Mahalle Muhtarı İlker Göndeç, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "4 Eylül ve Bey mahallemizden geçen dere yatağında büyüyen otlar ve suyun akışını engelleyip birikme yapmasına neden olan zararlı maddeler uzaklaştırıldı. Mahallemiz için güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler