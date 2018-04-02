Kula'da Tarımsal 40 Projeye Destek

Manisa'nın Kula ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal alanda 40 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılından beri uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında 12. etap proje başvuruları sonuçlandı. İl genelinde 75 başvuru kabul edilirken Kula'da da 40 proje yüzde 50 hibe almaya hak kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, "Manisa il ve ilçelerinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile birlikte Manisa ilinde program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 75 yatırımcının 40 tanesi ilçemiz çiftçilerinden olmuştur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmek için destekler devam ediyor" dedi. - MANİSA