Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
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Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü

Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde bitişik iki taş ev küle döndü.

Manisa'nın Kula ilçesinde bitişik iki taş ev küle döndü. Tarihi evlerin bulunduğu sokaktaki yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalleli de seferber oldu.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Kula ilçesi Seyitali Mahallesi 158 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Kılınçlıoğlu ile Ali Şahin'e ait iki katlı bitişik evin çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin zemin katında bulunan küçükbaş hayvanlar, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Öte yandan yanan evlerin dar sokakta olması ve içeride bulunan samanların da alev alması, yangına müdahaleyi zorlaştırsa da mahallelinin yardımıyla yangın başka evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında bitişik iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın bölgesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yoğun dumandan etkilenen mahalleli vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından vatandaşları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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