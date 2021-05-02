Kula'da tam kapanma denetimleri aralıksız sürüyor

Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulaması nedeniyle polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulaması nedeniyle polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde günün her saati İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar da, emniyet güçlerinin şehir içinde yaptığı denetimlere destek veriyor. Ayrıca kolluk kuvvetleri, İzmir-Ankara D300 karayolundaki uygulama noktalarında da şehirlerarası giriş çıkış kontrollerini yapıyor. 24 saat esasına göre dönüşümlü olarak denetimleri sürdüren ekipler, tam kapanmanın ilk günlerinde seyahat izni olmayan bir kaç otomobili geri çevirerek geçişlerine izin vermedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam da, denetim noktalarını sık sık ziyaret edip personellere eşlik ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı