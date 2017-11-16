Kula'da Su Sorunu Yaşanmayacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay Kula'da gerçekleştirdikleri içme suyu terfi hattı yenileme çalışmalarıyla ilçenin su sorunu yaşamayacağını belirtti.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezindeki 7 mahalleye içme suyu sağlayan terfi hattında yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri adına kullanım ömrünü tamamlayan hatları yenileme çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, Kula ilçesine bağlı Dört Eylül, Bey, Camicedit, Kızılkaya, Zaferiye, Akgün, Seyitali mahallelerine içme suyu temin eden bir kilometrelik terfi hattının yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda hem su kalitesi arttırılacak hem de su kayıp ve kaçakları ortadan kaldırılacak.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay; "Manisa'nın 17 ilçesinde hemşehrilerimize kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kula ilçemizdeki yaptığımız değerlendirmeler neticesinde eski ve yıpranmış terfi hattımızı yenileme çalışmasına başladık. Çalışmalar tamamlandığında sondajlardan içme suyu deposuna verilen suyun miktarında ciddi oranda artış sağlanacaktır. Ayrıca merkez mahallelerimizde hatlardan kaynaklı su kesintisi yaşanmayacaktır" diye konuştu. - MANİSA