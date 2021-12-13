"Kula'da Spor Zamanı Projesi"ne katılan öğrenciler için gezi programı düzenlendi

KULA, MANİSA (AA) - " Kula'da Spor Zamanı" projesi kapsamında öğrenciler tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile öğrencilerin spor alışkanlığı kazanması ve spor yapmalarını amaçlanıyor.

Bu çerçevede öğrencilere kültürel miras, coğrafi ve tarihi alanların tanıtılması amacıyla gezi düzenlendi.

Gezide öğrencilere; peri bacaları, Kula evleri, volkan konileri ve el sanatları tanıtıldı.

Geziye Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencisi Melisa Sarı, ilk kez peri bacalarını gördüğünü ve Kula'nın doğal güzelliklerini bu sayede tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Arda Türk ise arkadaşlarıyla gezi programına katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.