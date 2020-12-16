Kula'da seralar kuruldu, üretim başladı
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Kula'da seralar kuruldu, üretim başladı

16.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:19
Kula'da seralar kuruldu, üretim başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kula ilçesine kazandırılan seralarda incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kula ilçesine kazandırılan seralarda incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin seracılık faaliyetlerinde üreticileri yüzde 75 hibeli olarak desteklediğini hatırlatan Usta, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat dileğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerinde üretim, yerelde kalkınma düşüncesinden hareketle hayata geçirilen seracılık projesi, hız kesmeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da bu kapsamda Kula ilçesinde üretime geçilen seralarda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Usta'ya Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk de eşlik etti. Seracılık faaliyetleri desteklenen üreticiler de Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'ya teşekkür ederken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selamlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yerelde kalkınma ilkesinden hareketle seracılık faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta "Kenger ve Gökçeören Mahallelerinde bulunan seralarımızın teslimlerinin ardından incelemelerde bulunduk. Çiftçi kardeşlerimizin üretim faaliyetlerine başladığını gördük. Bu da bizleri oldukça mutlu etti. Kula ilçesinde bu yıl ile birlikte toplam 49 adet seramızın kurulumunu tamamlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl içinde sera başvurularının artarak devam etmesini istiyoruz. Yüzde 75 hibeli seralarımızdan faydalanan çiftçilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketleri olmasını dilerim" dedi. - MANİSA

Kula'da seralar kuruldu, üretim başladı
Kula'da seralar kuruldu, üretim başladı
Kula'da seralar kuruldu, üretim başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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