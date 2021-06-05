Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerleri aşarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerleri aşarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Nurullah Sönmez (44) yönetimindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp, şarampole devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki Melek Gökhan (21) ve Serap Usta (25) ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Hadise Bergen Ezgi Mola Müge Anlı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 01:04:35. #1.13#

title