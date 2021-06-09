Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
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Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını suyla doldurdu. Vatandaşlardan bazıları, ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi. Mehmet Ali Ağaşçıoğlu, mahalledeki sokakların suyla dolup taştığını belirterek, "10-15 dakika süren şiddetli bir yağmur yağdı. Biz, Bey Mahallesi 8 Sokak sakinleri olarak her yağışta bu çileyi çekmekteyiz. Bizler bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.


Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Kula'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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