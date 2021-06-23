KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ
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KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden değişen hava şartları nedeniyle oluşan toz bulutları yaşamı olumsuz etkiledi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden değişen hava şartları nedeniyle oluşan toz bulutları yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, altında bulunan manav tezgahı dağıldı. Kula'da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağan yağmur ile birlikte fırtınadan kaynaklı toz bulutları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda aşırı rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. İlçe merkezinde şiddetli rüzgarla birlikte sallanmaya başlayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı ise dağıldı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yıkılan yarım asırlık çınar ağacı yoldan kaldırıldı. O anlarda manav tezgahında bulunan esnaf Emre Sarıkaya, Bir anda toz fırtınası geldi. Ağaçlar sallanmaya başladı. Çınar ağacı tam devrilirken, biz altında zor kaçtık. Sonrasında yine rüzgarla birlikte elektrik teller birbirine değdi, üzerimize kıvılcımlar geldi. Ama biz kaçarak kurtulduk, herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür dedi.

KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ
KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ
KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ
KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ
KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ
KULA'DA RÜZGAR YARIM ASIRLIK ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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