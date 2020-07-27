Kula'da pazar yerlerinde maske denetimi Manisa'nın Kula ilçesinde pazar yerlerinde hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik maske denetimi yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde pazar yerlerinde hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik maske denetimi yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, polisler, zabıtalar, öğretmenler ve imamlar ile pazar yerinde maske denetimi yaptı. Bu hafta yer değişikliği yapılarak Şehitler Caddesi'ne kurulan tuhafiye pazarı ile tuhafiye pazarının eski yeri olan Adnan Menderes Meydanı'na kurulan müstahsil pazarındaki yeni düzeni inceleyen Kaymakam Duru, aynı zamanda maske denetimi de yaptı. Son günlerde ilçede artan vaka sayıları sebebiyle denetimler ve tedbirler ilçe genelinde artırılırken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kullanımına uyması için sürekli uyarılar da yapılıyor. Vakaların artması sebebiyle Covid-19 sürecinde öğretmenler ve imamlardan da destek alınan salgın sürecinde, tüm kamu kurumları salgının yayılımını önlemek amacıyla seferber oldu.

Pandemi sebebiyle pazaryerinde yapılan değişikliğin salgın tedbirlerine daha uygun olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, bu süreçte sadece kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarına değil, vatandaşlara da salgınla mücadelede büyük bir görev düştüğünü söyledi. Özellikle sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatnadaşların daha duyarlı olmalarını isteyen Kaymakam Duru, bayram sürecinde de tedbirlerin üst düzeyde olacağını ve denetimlerin süreceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA