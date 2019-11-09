Kula'da pazar günü futbol keyfi yaşanacak

09.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:23

10 Kasım Pazar günü üst üste oynanacak olan 3 futbol müsabakası ile Kula'da futbol keyfi yaşanacak.



Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor ve Ege Ulusal Veteranlar Ligi B Grubunda mücadele eden Kula Masterler takımları, 10 Kasım Pazar günü Jeopark Sentetik Çim Saha'da rakiplerini ağırlayacak. Saat 14.00'da başlayacak olan futbol keyfi, üst üste oynanacak mücadeleler ile 6 saat sürecek.



Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, 6. hafta müsabakaları kapsamında evinde Killikspor'u ağırlayacak. Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Kulaspor, 6. hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırlayacağı Killikspor mücadelesinden galibiyet alarak moral bulmak istiyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet, bir de beraberlik ile 7 puanla 7'nci sırada yer alan Kulaspor ile 5 maçta sadece bir galibiyet alarak 3 puanla 12'nci sırada yer alan Killikspor, 10 Kasım Pazar günü saat: 14.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi Cemalettin Gündoğdular yönetecek.



Pazar günü oynanacak olan bir diğer müsabaka ise, Manisa 1. Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta müsabakaları kapsamında saat 16.00'da Demirci Belediyespor'u ağırlayacak. Çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, bir de mağlubiyet alan Kula Ülküspor, 4 maçından sadece birinde galibiyet alarak 3 maçtan mağlup ayrılan Demirci Belediyespor'u evinde mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Kula Ülküspor 9 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Demirci Belediyespor ise 3 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. 10 Kasım Pazar günü Jeopark Sentetik Çim Sahası'nda oynanacak mücadele, Kulaspor-Killikspor mücadelesinin hemen ardından, saat 16.00'da başlayacak ve maçı Aziz Özkaya yönetecek.



Pazar günü oynanacak olan mücadeleler kapsamında, kapanış maçını Ege Ulusal Veteranlar Ligi B grubunda mücadele eden Kula Masterler takımı yapacak. Ligin 4. haftasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile mücadele edecek olan Kula Masterler, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Bodrum Birlik Masterler'ı konuk edecek. Saat 18.30'da başlayacak olan mücadele, pazar günü yaşanacak olan futbol keyfinin son maçı olacak. Jeopark Sentetik Çim Sahası'nda oynanacak olan müsabakayı, Halil Çıkrıkçılar yönetecek. - MANİSA

Kaynak: İHA