Kula'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
06.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:06
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü çocuk yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Hazar'ın kullandığı 45 RA 5564 plakalı otomobil ile karşıdan yönden gelen E.Ö'nün (13) kullandığı 45 RA 6142 plakalı motosiklet Zaferiye Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çocuk, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA