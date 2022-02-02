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Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği

AA, Kamil Altıparmak - Kültür Sanat
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Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve yetişkinler için tiyatro etkinliği düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve yetişkinler için tiyatro etkinliği düzenledi.

Kula Belediyesi Kültür Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklar için "Keloğlan ve Bizimkiler", büyükler için ise Mehmet Akif Ersoy'un "Küfe" adlı eseri canlandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Faik Şentürk, salgın nedeniyle uzun zamandan bu yana hasret kaldıkları sanatsal faaliyetlere iki oyunla başladıklarını, etkinliklerin süreceğini bildirdi.

AA / Kamil Altıparmak - Kültür Sanat

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Keloğlan, Tiyatro, Kültür Sanat, Haber

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