Kula'da motosiklet kazası; 2 yaralı Manisa'nın Kula İlçesinde kavşakta çarpışan biri bayan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde kavşakta çarpışan biri bayan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Alaşehir yolu jandarma kavşağından geçmek isteyen 45 AAU 270 plakalı motosiklet sürücüsü Hatice Çıldır (43) ile Uşak-İzmir kara yolunda seyir halindeki Burak Yurtdaş (18) kullandığı 45 RA 9331 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Çıldır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine, Yurtdaş ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücülerinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, her iki sürücünün de kask takmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA